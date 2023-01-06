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    Beykoz’da drift atan sürücü yakalandı

    Plakasının bir kısmını kapattığı otomobiliyle dönel kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 22 bin 13 TL para cezası kesildi.
    • 06.01.2023 - 11:35
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 12:31
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    Beykoz’da drift atan sürücü yakalandı

    İstanbul Beykoz’daki Dedeoğlu ve Cengizhan Caddesi’ni birleştiren dönel kavşakta bir otomobil sürücüsü, drift attı.

    Sürücü, yakalanmamak için plakasının sonundaki sayıları da kapattı.

    Polis, çok geçmeden enseledi

    Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilin sürücüsü M.S.’yi olaydan 4 gün sonra yakaladı.

    22 bin 13 TL para cezası aldı

    34 ZG 7515 plakalı araç sürücüsü M.S.'ye ‘drift yapmak’ maddesine istinaden 20 bin 342TL ve ‘araç tescil plakasını farklı okunması veya okunmamasını sağlamak’ maddesine istinaden bin 671 TL olmak üzere, toplamda 22 bin 13 TL trafik idari para cezası uygulandı.

    Beykoz’da drift atan sürücü yakalandı ViDEO

    Hem ehliyetten hem otomobilden oldu

    M.S.’nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

    İHA’nın haberine göre otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

    Adli işlem için karakola götürüldü

    Ayrıca sürücü M. S., TCK 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılması için Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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