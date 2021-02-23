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    Beykoz'da drift görüntülerini paylaşan şahıs polisi harekete geçirdi

    Drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, trafikten men edilmesinin yanı sıra para cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 10:44
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    Beykoz'da drift görüntülerini paylaşan şahıs polisi harekete geçirdi

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden çalışmalarını sürdürüyor...

    Sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde Beykoz Anadolu Feneri yolunda, sürücü Oğuzhan Ş.’nin aracıyla drift yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti.

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anların görüntülerine ulaşan polis ekipleri,  araç sürücüsü Oğuzhan Ş. ‘yi adli işlem yapmak üzere Beykoz Anadolu Kavağı Polis Merkezi'ne getirdi.

    Beykoz da drift görüntülerini paylaşan şahıs polisi harekete geçirdi #1

    TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Araç sürücüsüne, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak, trafikten men edildi.

    Beykoz'da drift görüntülerini paylaşan şahıs polisi harekete geçirdi VİDEO

    Beykoz da drift görüntülerini paylaşan şahıs polisi harekete geçirdi #2

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