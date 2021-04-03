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    Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı maganda

    Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki şahıslardan biri pompalıyla defalarca havaya ateş açtı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 11:08
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    Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı maganda

    İstanbul'da kornalara basarak ilerleyen düğün konvoyu, Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapattı.

    Konvoydaki araçlardan birinden inen kişi, elindeki pompalı tüfekle bölgede adeta terör estirdi.

    PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

    Havaya defalarca ateş açan maganda daha sonra tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına bindi. Düğün konvoyu da yoluna devam etti. O anlar ise gelin arabasındaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açtı

    Beykoz da düğün konvoyunda pompalı maganda #1

    Beykoz da düğün konvoyunda pompalı maganda #2

    Beykoz da düğün konvoyunda pompalı maganda #3

    Beykoz da düğün konvoyunda pompalı maganda #4

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