Beykoz'da engellileri darbeden saldırgan tutuklandı

Engellileri sopayla döven ve ev hapsi alan Oğuzhan A. yeniden gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul’da bulunan Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye gelen 2 şahıs, Dernek Başkanı Hasan Polat'ı sopalarla darbetmişti.

Çevredeki diğer engelli vatandaşlar, akülü arabaları ile Polat’a yardım için olay yerine gelmiş, saldırganlar iki engelliye daha saldırmıştı.

Olay sonrası şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp, 24 Haziran'da hakimliğe sevk edilmişti.

EV HAPSİYLE SERBEST KALDI

Oğuzhan A., Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ: YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Paşabahçe Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da engellilere sopayla saldırdılar

"ÇOK SARHOŞTUM"

Oğuzhan A. daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, olay günü alkollü olduğunu ve darbettiği kişinin komşusuyla dalga geçtiğini öne sürerek "Ben de o gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, o kadar çok sarhoş oldum ki insanların omuzdan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler bile 'Oğuzhan o kadar sarhoştun ki burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

"ENGELLİ DERNEĞİNE YARDIM EDEN BİRİSİYİM"

Hasan Polat'ın engelli olmadığını da iddia eden Oğuzhan A.'nın savunmasını şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi:

"Ben engelli derneğine yardım eden birisiyim. Benim adli sicil kaydım vardır. Yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından suç kaydım vardır. Volkan Giden'i hatırlamıyorum ancak görüntülerden gördüğüm kadarıyla Hasan ile olayımıza karışmasın diye kendisine vurdum. Hasan'ı ben yere düşürmedim, Hasan kendiliğinden düştü. Kavga etmiş olabilirim ancak benim kimseye bir zararım olmadı. Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım."





"SOPA DEĞİL BASTON"

Oğuzhan A. görüntüleri izlediğinde kendinden utandığını, çok pişman olduğunu yineleyerek "Sopa ile Hasan'a vurdum. Sopa dediğimiz şey ise Hasan'ın bastonudur. Bana ev hapsi verildi. Annem kanser hastasıdır, bakacak kimsesi yoktur. Ben bakmaktayım" dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuzhan A.'nın "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.