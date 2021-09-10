Beykoz Engelliler Derneği'nde başkanı ve engellileri sopayla dövdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan 2 kişiden tutuklu sanık, görüntüleri izleyince "büyük terbiyesizlik yapmışım" dedi.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanık Musa Sezer’in de katıldığı duruşmada müştekiler Hasan Polat, Volkan Gider, Osman Odabaş da yer aldı. Duruşmada sanık avukatları ve müştekilerin avukatı Elçin Cemre Şencan da hazır bulundu.

"KENDİMDEN ÇOK UTANDIM, BÖYLE BİRİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı savunmasında eski ifadesini tekrar ettiğini belirterek olay günü alkollü olduğunu, eve döndüğü sırada müşteki Hasan Polat’ı gördüğünü ve kendisinden sigara istediğini söyledi. Arıcı, müşteki Polat’a soru sorduğunu ve Polat’ın yanındaki bastonla kendisine vuracağını düşündüğünü kaydederek "Bu nedenle bastonu alarak kendisine vurmaya başladım. O kadar sarhoştum ki Volkan’ın tekerlekli sandalyesi benim ayağımın arka tarafına değince bana saldıracağını düşündüm. Daha doğrusu birinin bana vurduğunu düşündüm, bu nedenle 2-3 tane tokat attım. Video kayıtlarını izledim, kendimden çok utandım. Ben böyle birisi değilim" şeklinde konuştu.

Sanık Arıcı, olay günü sahte alkol aldığını, bu olaydan dolayı özür dilediğini ve kendi annesinin de engelli olduğunu belirtti.

Beykoz'da engellileri darbeden sanık: Büyük terbiyesizlik yapmışım-Video

"ALKOLLÜYKEN AĞZIMDAN ÇIKTIYSA DA HATIRLAMIYORUM"

Tutuksuz sanık Musa Sezer ise savunmasına "Benim annem de yüzde 58 engellidir" diyerek başladı. Olay günü annesinin maaşını çekmek için dışarı çıktığını, arkadaşlarıyla alkol aldığını ve derneğe gittiklerini kaydederek "Olay günü ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbirine fiziki temasım yoktur. Olay ayrılsın diye tüple masaya vurdum. Tüp büfede vardı. Oğuzhan’ın elinden 2 sefer sopayı alan benim. Ben hakaret edip etmediğimi hatırlamıyorum, alkollüyken ağzımdan çıktıysa hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemede olaya ilişkin görüntü kayıtları izlendi. Görüntülere ilişkin söz alan müştekiler, görüntülerin ortada olduğunu ve yardım etmeseler şu an burada olmayacaklarını belirtti.

"ASLEN KASTEN ÖLDÜRMEYE GİDEN BİR EYLEMDİR"

Söz alan müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan sanık savunmalarının kamera görüntüleriyle çeliştiğini vurgulayarak "Bu kapsamda esas alınabilecek tek gerçeklik kamera kayıtlarıdır" dedi. Şencan, "Ceza hukuku anlamında alkolün etkisindeyken kasıt derecesinde eylemlerinden sorumludur. Müvekkilimizin yürüyemediği, bedenen engelli olduğu gözetildiğinde sanık Oğuzhan’ın eyleminin yaralama fiilini aşan aslen kasten öldürmeye giden bir eylemdir" şeklinde beyanda bulundu.

"AYIP ETMİŞİM, YAZIK GÜNAH"

Görüntüleri izledikten sonra söz verilen tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, "Gördüğüm kadarıyla ben gerçekten büyük bir terbiyesizlik yapmışım. Ayıp etmişim, yazık günah" dedi. Cumhuriyet savcısı sanık Oğuzhan Arıcı’nın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya müdahale eden bekçinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanık Oğuzhan Arıcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.