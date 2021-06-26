Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada

Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada

Bir engelliler derneğinin lokali olarak kullanılan büfeye gelen saldırganlar, dernek başkanına saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen 2 engelli vatandaş da darbedildi.