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- Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada
Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada
- DHA
- 26.06.2021 - 11:21
- Güncelleme : 26.06.2021 - 11:25
İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye, öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen 2 şahıs geldi.
Şahıslar, bankta oturan Dernek Başkanı Hasan Polat’a tehdit ve küfür yağdırmaya başladı.
Elinde sopa ile mekana giriş yapan şahıs, Polat’a vurmaya başladı.
Büfe çalışanının saldırganı durdurma girişimi başarısız oldu.
Polat, atılan tekme ile yere düştü.
2 ENGELLİ DARBEDİLDİ
Çevredeki diğer engelli vatandaşlar, akülü arabaları ile Polat’a yardım için olay yerine geldi.
Sopalı saldırgan 2 engelliyi de darbetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Saldırganlar uzun süren çabaların ardından durdurulabildi.
Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada VİDEO
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Saldırganla olayın ardından araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.
Saldırıya uğrayan vatandaşlar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.