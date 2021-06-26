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    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada

    Bir engelliler derneğinin lokali olarak kullanılan büfeye gelen saldırganlar, dernek başkanına saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen 2 engelli vatandaş da darbedildi.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 11:25
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    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada

    İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye, öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen 2 şahıs geldi.

    Şahıslar, bankta oturan Dernek Başkanı Hasan Polat’a tehdit ve küfür yağdırmaya başladı.

    Elinde sopa ile mekana giriş yapan şahıs, Polat’a vurmaya başladı.

    Büfe çalışanının saldırganı durdurma girişimi başarısız oldu.

    Polat, atılan tekme ile yere düştü.

    2 ENGELLİ DARBEDİLDİ

    Çevredeki diğer engelli vatandaşlar, akülü arabaları ile Polat’a yardım için olay yerine geldi.

    Sopalı saldırgan 2 engelliyi de darbetti.

    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    Saldırganlar uzun süren çabaların ardından durdurulabildi.

    Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada VİDEO

    SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

    Saldırganla olayın ardından araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

    Saldırıya uğrayan vatandaşlar, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada #2

    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada #3

    Beykoz’da engellilerin darbedilme anları kamerada #4

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