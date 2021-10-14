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- Beykoz'da feci kaza: Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Beykoz'da feci kaza: Kamyon otomobilin üzerine devrildi
İki aracın karıştığı kaza sonucu ezilen otomobilin içinde bulunan 21 yaşındaki sürücü Osman Baran Öz, olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 14.10.2021 - 12:16
- Güncelleme : 14.10.2021 - 13:31
İstanbul'da korkunç bir kaza yaşadı.
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı kamyon, sol ön tekerleğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.
Kamyon, aynı yönde giden Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kaza üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
ŞOFÖRE GÖZALTI
Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz'da feci kaza: Kamyon otomobilin üzerine devrildi VİDEO