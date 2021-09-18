İstanbul Beykoz'da bir çınar ağacı, akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kırılarak yola devrilirken, park halindeki bir otomobil ağacın altında kaldı, çevredeki bazı dükkanlar da hasar gördü.

Beykoz Körfez Caddesi’nde saat 20.30 sıralarında, İstanbul genelinde başlayan fırtına ve yağmur ile birlikte bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi.

BAZI ARAÇLAR VE DÜKKANLAR HASAR GÖRDÜ

Devrilmenin etkisiyle bazı araçlar hasar alırken, yol karşısındaki dükkanlar ağacın düşmesi ile zarar gördü.

KALDIRIMDAKİLER SON ANDA KAÇTI

Kaldırımda bulunan kişiler ise ağacın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

Beykoz’da fırtınanın devirdiği ağaçtan son anda kurtuldular-Video

"O ANDA ŞOKA GİRDİK"

Bölgede esnaf olan Melih Babuz, "Dükkanımdayken bir anda, yalıya gemi girdi falan zannettim. Yani marketi çalıştırıyorum. Tentenin üstünde kaldı ağaç. Yan taraf hasar gördü çok büyük. Çok sıkıntılı işler. Ya biz anlamadık nasıl olduğunu. Şoka girdik o anda. Başka da bir şey yok." dedi.



