Beykoz'da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden danışmanın katil zanlıları ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gayrimenkul danışmanı 47 yaşındaki Selçuk Özdemir, İstanbul’un Beykoz ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların isabet etmesi sonucu Selçuk Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

AZMETTİRİCİ BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı incelemeler sonucu Emir S.’yi (46) gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında polis, Emir S.'nin azmettiricisi olduğunu tespit ettiği 50 yaşındaki Adil F. S.’yi de gözaltına aldı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emir S.'nin 11 suçtan kaydı ve Adil F. S.'nin 18 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öldürülen Selçuk Özdemir ve şüpheli Adil F. S. arasında alacak verecek tartışması olduğu, bu nedenle Arif F.S.'nin Emir S.'yi Selçuk Özdemir'i öldürmesi için azmettirdiği belirtildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.