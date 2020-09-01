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    Beykoz'da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden danışmanın katil zanlıları ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 12:21
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 12:21
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    Beykoz'da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler

    Gayrimenkul danışmanı 47 yaşındaki Selçuk Özdemir,  İstanbul’un Beykoz ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Kurşunların isabet etmesi sonucu Selçuk Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

    AZMETTİRİCİ BULUNDU

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı incelemeler sonucu Emir S.’yi (46) gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında polis, Emir S.'nin azmettiricisi olduğunu tespit ettiği 50 yaşındaki Adil F. S.’yi de gözaltına aldı.

    Beykoz da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler #1

    ALACAK VERECEK MESELESİ

    Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emir S.'nin 11 suçtan kaydı ve Adil F. S.'nin 18 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öldürülen Selçuk Özdemir ve şüpheli Adil F. S. arasında alacak verecek tartışması olduğu, bu nedenle Arif F.S.'nin Emir S.'yi Selçuk Özdemir'i öldürmesi için azmettirdiği belirtildi.

    Beykoz da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler #2

    İKİSİ DE TUTUKLANDI

    Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beykoz da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler #3

    Beykoz da gayrimenkul danışmanını iş yerinin önünde öldürdüler #4

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