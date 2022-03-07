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    Beykoz'da İETT otobüsü 3 araca çarptı

    İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:39
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    Beykoz'da İETT otobüsü 3 araca çarptı

    İstanbul Beykoz'da Çubuklu Caddesi feribot iskelesi durağındaki Birol E'nin kullandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yolcularını aldıktan sonra Üsküdar yönünde devam ederken gaz pedalının takılması sonucu karşı yönden gelen İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne çarptı.

    3 ARACA ÇARPAN OTOBÜS, AHŞAP BİNAYA GİRDİ

    Daha sonra park halindeki 2 otomobile vuran İETT otobüsü, önünde seyreden  otomobili de sürükleyerek 3 katlı ahşap binaya çarparak durabildi.

    Kazada, binanın içerisine giren otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

    Beykoz'da İETT otobüsü 4 araca çarptı VİDEO

    6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Otobüsteki yaralanan 5 yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    YOL ULAŞIMA AÇILDI

    Kaza nedeniyle Beykoz Sahil yolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

    Beykoz da İETT otobüsü 3 araca çarptı #1

    Beykoz da İETT otobüsü 3 araca çarptı #2

    Beykoz da İETT otobüsü 3 araca çarptı #3

    Beykoz da İETT otobüsü 3 araca çarptı #4


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