Ataşehir'de, İETT otobüsünde tacizi yolcular fark etti

Ataşehir'de, İETT otobüsünde tacizi yolcular fark etti

Otobüste bir kadının fotoğraflarını çeken şahsı, yolcular fark etti. Yakalanan şahıs, yaka paça polise teslim edildi.

İstanbul Ateşhir'de, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, 16M numaralı İETT otobüsü taciz iddiasıyla karıştı.

Kadın yolculardan birinin fotoğraflarını çeken şahıs, yolcular tarafından fark edilince sesler yükseldi. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı falan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek?” diye tepki gösterirken, otobüsteki yolcular şahsı yaka paça yakaladı.

“2 çocuk babasıyım, özür dilerim”

İHA’nın haberine göre; tacizle suçlanan şahıs, “Kaçmam ben. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim.” dedi.

Telefonundan fotoğraflar çıktı

Yolculardan biri, şahsın cep telefonunu inceledi. Uygunsuz fotoğrafların çekildiği doğrulandı.

“2 çocuk babasıyım diyorsun, kızın fotoğrafını çekiyorsun”

Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne? 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun.“ diyerek tepki gösterdi.

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.