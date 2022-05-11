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Beykoz'da İETT otobüsünün lastiği çıktı

Beykoz'da İETT otobüsünün lastiği çıktı

Seyir halinde olan İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Fırlayan lastik nedeniyle iki otomobil de kontrolden çıkarak kaza yaptı.