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- Beykoz'da İETT otobüsünün lastiği çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün lastiği çıktı
Seyir halinde olan İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Fırlayan lastik nedeniyle iki otomobil de kontrolden çıkarak kaza yaptı.
- 11.05.2022 - 17:35
- Güncelleme : 11.05.2022 - 17:59
Beykoz'da Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan İETT otobüsünün, sol arka lastiği yerinden çıktı.
AA'nın haberine göre; otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu. Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı.
Otobüs durunca, iki otomobil çarpıştı
Araçlarda hasar meydana geldi.Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Beykoz'da İETT otobüsünün lastiği çıktı VİDEO