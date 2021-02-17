Beykoz'da iki grup arasında çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İstanbul’un Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinden çıkan bir grup ile otomobil ile gelen başka bir grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Tabanca ve pompalı diye tabir edilen av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada 2 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Bu sırada otomobil ile gelen grup, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yapıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bağcı doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Halit K. İse Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇATIŞMADA ÖLEN KİŞİNİN KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çatışmayı haber alarak olay yerine gelen İbrahim Bağcı'nın ağabeyi, kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren ağabeyi polisler güçlükle sakinleştirdi.

SİLAHLAR VE DOLU ŞARJÖRLER SOKAĞA ATILDI

Polis olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatışmada kullanılan silahların ve dolu şarjörlerin sokağa atıldığı görüldü. Olay yeri ekibi çatışmanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Çatışmada kullanılan silahlar ile birlikte dolu şarjörler ve mermi kovanlarını incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Çatışma sırasında cadde üzerinde park halindeki araçlardan bazıları silahlardan çıkan mermilerle hasar gördü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.