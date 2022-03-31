Beykoz'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

Kavacık'taki kalabalık kafeye kaskıyla giren şahıs, hedef aldığı masadaki spor eğitmenine kurşun yağdırdı. Ağır yaralı eğitmen hayatını kaybetti.

Beykoz'un Kavacık bölgesindeki kafede, vatandaşların gözleri önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Ulaşılan bilgilere göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni N.Ö. (41), husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı.

MASAYA KURŞUN YAĞDIRDI

Kafe içerisine kaskla giriş yapan şüpheli şahıs, masada oturan N.Ö.'nün masasına yaklaşarak ateş açtı, ardından ise koşarak bölgeyi terk etti.

SPOR EĞİTMENİ KURTARILAMADI

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan N.Ö.'nün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Feci saldırıda, kafede bulunan vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başladı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.