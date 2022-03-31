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    Beykoz'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

    Kavacık'taki kalabalık kafeye kaskıyla giren şahıs, hedef aldığı masadaki spor eğitmenine kurşun yağdırdı. Ağır yaralı eğitmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:15
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    Beykoz'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

    Beykoz'un Kavacık bölgesindeki kafede, vatandaşların gözleri önünde silahlı saldırı gerçekleşti.

    Ulaşılan bilgilere göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni N.Ö. (41), husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı.

    MASAYA KURŞUN YAĞDIRDI

    Kafe içerisine kaskla giriş yapan şüpheli şahıs, masada oturan N.Ö.'nün masasına yaklaşarak ateş açtı, ardından ise koşarak bölgeyi terk etti.

    SPOR EĞİTMENİ KURTARILAMADI

    Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan N.Ö.'nün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Beykoz da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü #1

    KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

    Feci saldırıda, kafede bulunan vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başladı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

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