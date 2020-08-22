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    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu

    Polis ekipleri feci olayla ilgili inceleme başlatırken, kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 12:19
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    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu

    28 yaşındaki Cengiz Demir, arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde İstanbul’un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan kamp alanına geldi.

    Sabah kampa gelen diğer arkadaşları ise Demir’i göremeyince, çevrede aramaya başladı.

    Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    İTFAİYE CESEDİ İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞTI

    Kayalıklara inen bir polis memuru, Cengiz Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi alırken, itfaiye ekipleri kayalıklardaki cesedi indirmek için çalışma yaptı.

    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu #1

    KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Polis ekipleri kamp içerisini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu #2

    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu #3

    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu #4

    Beykoz’da kampa giren gencin cesedi kayalıklarda bulundu #5

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