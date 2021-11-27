Beykoz'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki şahıs yaralandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 16.00 sıralarında Mehmet Ali Birand Caddesi'nde Kavacık yönünde giden otomobilin sürücüsü Karahan Çağatay Baş (24), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, demir bariyerleri parçaladıktan sonra yeşillik alandaki ağaca çarparak durabildi.

Karahan Çağatay Baş ve araçta bulunan Görkem Saraç ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Karahan Çağatay Baş'ın hastanede hayatını kaybetti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedavisi devam eden Görkem Saraç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kaza yapan araç vinçle alınıp çekiciye yüklenerek götürüldü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.