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    Beykoz'da kaza sonrası otomobile saldırdılar

    Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza sonrasında motosiklette bulunan şahıslar, tabanca kabzasıyla otomobilin camlarını kırıp kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 12:24
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    Beykoz'da kaza sonrası otomobile saldırdılar

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Kemal Köm ve arkadaşının içinde bulunduğu 41 FJ 808 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan plakasız bir motosiklet ile çarpıştı.

    Kaza sonrası yere düşen motosiklet üzerindeki iki kişi, otomobil sürücüsünün yanına gelerek motosikletlerinde oluşan hasarın karşılanması için para istedi.

    PARA ALAMAYINCA OTOMOBİLE SALDIRDILAR

    Kemal Köm ise parasının olmadığını ve kaza tutanağı tutmak istediğini söyledi.

    Bunun üzerine öfkelenen motosikletlilerden biri, yanındaki tabancanın kabzasıyla otomobilin camlarını kırmaya başladı. Daha sonra havaya bir el ateş ederek, arkadaşıyla motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

    Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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