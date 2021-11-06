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    Beykoz'da kiracının öldürüldüğü olayla ilgili 3 tutuklama

    Bir kirasını ödemeyen annesinin kiracısı Mahmut Sami Evci'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişiyi de yaralayan şüpheli Salim E.H. ile olay sırasında yanında bulunan annesi ve kız kardeşi tutuklandı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 16:31
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    Beykoz'da kiracının öldürüldüğü olayla ilgili 3 tutuklama

     

    İstanbul Beykoz, Yeni Mahallede 2 Kasım 2021 tarihinde son ayın kirasını ödemediği için kiracıları Mahmut Sami Evci'nin tekstil atölyesine gelen Salim E.H., annesi ve kız kardeşi maktulle tartışmaya başladı.

    Ev sahipleri ile kiracı arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Salim E.U., annesinin kiracısı Mahmut Sami Evci'yi bıçakladı. Kavga sırasında işyerinde çalışan Halit E.(39) ve Bahran P. de (26) ağır yaralandı.

    KOVALAMACAYLA YAKALANDI

    Şüpheli  Salim E.H. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine tekstil dükkanına gelen polis ekipleri  Belgin K. ve Sevim H.'yi yakaladı. Otomobiliyle kaçmaya çalışan Salim E.H. polisle girdiği kovalamaca sonucu kısa süre içinde gözaltına alındı.

    Öte yandan tekstil atölyesinin girişinde başlayan tartışma ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kiracı ve ev sahiplerinin hararetli bir şekilde tartıştıkları daha sonra hep birlikte içeri girdikleri görüldü.

    Beykoz'da kiracının öldürüldüğü olayla ilgili 3 tutuklama VİDEO

    ANNESİ VE KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Salim E.H, annesi Belgin K. ve kız kardeşi Sevim H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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