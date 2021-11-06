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Beykoz'da kiracının öldürüldüğü olayla ilgili 3 tutuklama

Beykoz'da kiracının öldürüldüğü olayla ilgili 3 tutuklama

Bir kirasını ödemeyen annesinin kiracısı Mahmut Sami Evci'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişiyi de yaralayan şüpheli Salim E.H. ile olay sırasında yanında bulunan annesi ve kız kardeşi tutuklandı.