Beykoz’da komşular arasında çıkan kavganın yeni görüntüleri

Yan komşusu tarafından sopalı saldırıya uğrayan anne ve oğlunun daha önceden de şiddete uğradığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan Gülbahar Cevizci ve oğlu, oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen komşuları tarafından sopalı saldırıya uğramıştı.

O görüntülerin ardından, Cevizci'nin yan komşusu tarafından 5 yıldır fiziksel şiddete uğradığı ve tehdit mesajları aldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

EVİNE ZARAR VERDİLER

İddiaya göre iki ev arasında bulunan arsada hisse sahibi olduğunu iddia eden komşu bunu bahane ederek Cevizci’nin evine zarar vermeye başladı. Saldırgan şahıs arkadaşlarıyla toplanarak Cevizci’nin evine ait 50 yıllık duvarı balyozlarla yıktı.

Yıkımı cep telefonuna çekmeye çalışan kadın ise şiddete maruz kaldı.

PARMAĞI KIRILDI

Saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Gülbahar Cevizci'nin parmağı kırılırken, kavgayı ayırmaya çalışan çocuklar da tartaklanarak yaralandı.

Hayatından endişe eden kadın daha sonra ise evinin etrafına kameralar yerleştirdi.

Beykoz'da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam kamerada

"BENİ ARAYA ALARAK DÖVDÜLER"

Komşusu tarafından darbedilen Gülbahar Cevizci, “2015 yılında eşimin kaybetmemin ardından 23 yıllık komşumuz ile apartmanlarımız arasında kalan hisseli bir arsa yüzünden gerginlik başladı. Arsa alanının kendisine ait olduğunu iddia ederek bize saldırarak tehditler yağdırdı. Benim evimin bahçe duvarının dibine sürekli sulayarak evimin duvarının çürümesini sağladı. Bahçe arasında bulunan 50 yıllık duvarı belgesiz tutanaksız bir şekilde bir grup insanla saldırı düzenleyerek kazmalarla, balyozlarla yıktı. Ben bu duvar yıkma olayını cep telefonu ile çekerken, telefonumu yere fırlatarak kırmaya çalıştılar daha sonra beni araya alarak gözümü morartarak tartakladılar. Bana yardım etmeye çalışan çocuklarımı döverek fiziksel şiddet uyguladılar” diye konuştu.

"OĞLUMU TEHDİT ETTİLER"

Cevizci, “Ellerindeki küreklerle güvenlik kamerasının açısını değiştirerek molozları duvar diplerine yığdılar. Evlerinin önünde bulunan kendilerine ait olmayan alanda çöp arabamızı alarak bahçemize savurdular. Oğlumun yolda önünü keserek tehdit ettiler” dedi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ANNEMİ DÖVDÜ"

Gülbahar Cevizci'nin oğlu Ali Süleyman Cevizci ise “Dedem yaşındaki adam gözlerimin önünde anneme saldırıyor ve dövüyor. Bir düşünün en değerli varlığınızı dövüyorlar ama siz bir şey yapamıyorsunuz. Ben dedem yaşındaki adama tepki versem ne olur. Kavgayı ayırmaya çalıştım. Kavga esnasında sırtımda odun kırdılar. Bu olay bir günlük olay değil, yıllar boyu gelen bir olay” diye konuştu.

Öte yandan 5 yıldır süre gelen olay ile ilgili 3 mahkeme dosyası açılmış olup hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.