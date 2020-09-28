Komşuları tarafından saldırıya uğrayarak darbedilen anne ve oğlunun o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan Gülbahar Cevizci ve oğlu, oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen komşuları tarafından sopalı saldırıya uğradı.

SOPAYI SIRTINDA KIRDI

Bahçesinde tadilat yapan Gülbahar Cevizci'yi darbedip yere fırlatan yaşlı adam daha sonra da elindeki sopa ile Cevizci'nin oğlunu darbetti.

Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Beykoz'da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam kamerada