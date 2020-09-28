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    Beykoz'da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam

    Komşuları tarafından saldırıya uğrayarak darbedilen anne ve oğlunun o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 17:04
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 17:04
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    Beykoz'da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşayan Gülbahar Cevizci ve oğlu, oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen komşuları tarafından sopalı saldırıya uğradı.

    SOPAYI SIRTINDA KIRDI

    Bahçesinde tadilat yapan Gülbahar Cevizci'yi darbedip yere fırlatan yaşlı adam daha sonra da elindeki sopa ile Cevizci'nin oğlunu darbetti.

    Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

    Beykoz'da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam kamerada

    Beykoz da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam #1

    Beykoz da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam #2

    Beykoz da komşularına sopayla saldıran yaşlı adam #3

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