Petrol
111
0.78%
Euro
15.73
0.45%
Dolar
14.83
0.64%
Altın
904.92
1.61%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
590.026
2.03%
BTXN Coin
16.11
-2.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Beykoz'da kuyumcu soygunu

    Uzaktan kumanda kullanarak kepengini açtıkları kuyumcuya giren 4 hırsız, milyon liralık vurgun yaptı. Olay üzerine harekete geçen polis tüm şüphelileri yakaladı.
    • 05.05.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beykoz'da kuyumcu soygunu

    İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Orhan Veli Kanık Caddesi'nde E.D.'ye ait olan bir kuyumcu hırsızların hedefi oldu.

    Sabah dükkana geldiği esnada kepengin açık olduğunu ve bazı ürünlerin çalındığını gören E.D., durumu polise bildirdi.

    Ekiplerin çalışmasına göre; hırsızlar kepengi açmak için özel bir uzaktan kumanda hazırlayarak içeri girdi ardından ise çaldıkları ürünleri çuvala doldurup kayıplara karıştı.

    6 adrese baskın: 4 şüpheli yakalandı

    Ekipler daha daha sonra şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca gözaltına alındıkları belirlendi.

    Daha önceden meydana gelen 14 ayrı iş yeri hırsızlığının failleri olan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Beykoz da kuyumcu soygunu #1

    Ev arkadaşları da suç makinesi çıktı

    Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre; şüpheliler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    Beykoz da kuyumcu soygunu #2

    Beykoz da kuyumcu soygunu #3

    Beykoz da kuyumcu soygunu #4

    Beykoz da kuyumcu soygunu #5

    Beykoz da kuyumcu soygunu #6


    İlginizi Çekebilir

    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü
    Dünya

    Uganda'da devrilen otobüste can pazarı: 20 ölü

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    EDHO'nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak
    Medya

    EDHO'nun yıldızı bomba diziye transfer oldu! Yeni rolüyle herkesi ters köşe yapacak

    Görüş Bildir