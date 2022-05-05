Beykoz'da kuyumcu soygunu

Uzaktan kumanda kullanarak kepengini açtıkları kuyumcuya giren 4 hırsız, milyon liralık vurgun yaptı. Olay üzerine harekete geçen polis tüm şüphelileri yakaladı.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Orhan Veli Kanık Caddesi'nde E.D.'ye ait olan bir kuyumcu hırsızların hedefi oldu.

Sabah dükkana geldiği esnada kepengin açık olduğunu ve bazı ürünlerin çalındığını gören E.D., durumu polise bildirdi.

Ekiplerin çalışmasına göre; hırsızlar kepengi açmak için özel bir uzaktan kumanda hazırlayarak içeri girdi ardından ise çaldıkları ürünleri çuvala doldurup kayıplara karıştı.

6 adrese baskın: 4 şüpheli yakalandı

Ekipler daha daha sonra şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca gözaltına alındıkları belirlendi.

Daha önceden meydana gelen 14 ayrı iş yeri hırsızlığının failleri olan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev arkadaşları da suç makinesi çıktı

Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; şüpheliler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.