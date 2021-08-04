Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve OGM helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Biçok bölgede devam eden orman yangılarını söndürme çalışmaları devam ederken, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Hünkartepe’de saat 13.00 sıralarında ormanda yükselen alevlerin fark edilmesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) helikopteri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Vatandaşların da ekiplere yardım etmesi ile alevlere hem havadan hem karadan müdahale edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yangının geniş alana yayılmasını önlemek için seferber oldu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Ekiplerin erken müdahalesi ve vatandaşların çabaları ile yangın ormanın iç bölümüne yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Beykoz'da orman yangını VİDEO

