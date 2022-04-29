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    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi

    Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yokuş aşağı kayarak yolda yürümekte olan 2 kişiyi ezerken, yaralananlardan biri hayatını kaybetti.
    • 29.04.2022 - 02:12
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    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi

    Beykoz Çiğdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında, Sakız Çıkmazı sokakta yokuş yukarı çıkan Audi marka 34 VJ 9591 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yokuş aşağı kaymaya başladı.

    Kontrolsüz kayan otomobil, 2 kişiye çarptı

    İHA'Nın haberine göre; geri geri yokuş aşağı kayan otomobil sürücüsünün kontrolünü sağlayamaması sonucu sokak üzerinde bulunan evin duvarına çarparak caddeye doğru kaydı. Otomobil bu sırada cadde üzerinde yürümekte olan 2 vatandaşa çarparak duvara sıkıştırdı. Duvara sıkışan vatandaşlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken diğer vatandaşın vücudunda kırıklar oluştu.

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi - VİDEO

    Yaralılardan biri hayatını kaybetti

    Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde olay yeri emniyetini sağlarken, itfaiye ekipleri otomobil ile duvar arasında sıkışan yaralı vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Duvar ile otomobil arasında sıkışan Emine Demir ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden Emine Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi #1

    İşten çıktığı sırada hayatını kaybetti

    Kaza yerinde bulunan özel bir anaokulunun mutfak kısmında çalışan 45 yaşlarında olan Emine Demir, çalıştığı anaokulundan çıktığı sırada elinde bulunan market poşetleri ile evine dönerken kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi #2

    Yakınları  fenalık geçirdi

    Olay yerinde hayatını kaybeden Emine Demir’in yakınları olay yerine geldiği sırada cenazeyi görünce fenalık geçirdi.

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi #3

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi #4

    Beykoz’da otomobil ile duvar arasına sıkışan kadın yaşamını yitirdi #5


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