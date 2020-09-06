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    Beykoz'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı

    Süratli ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 06.09.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 09:47
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    Beykoz'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı

    İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Düzkestane Caddesi'nde süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, bisiklet ile yola çıkan çocuğa çarptı.

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

    Çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun kol ve bacak bölgelerinde ise kırıklar olduğu öğrenildi.

    Kaza anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Beykoz'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı VİDEO

    Beykoz da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı #1

    Beykoz da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı #2

    Beykoz da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı #3

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