Beykoz'da freni boşalınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, caddedeki araçlara çarptıktan sonra karşı yönden gelen başka bir özel halk otobüsüne çarptı.

Beykoz merkez istikametine ilerleyen özel halk otobüsü freni boşaldı.

İçinde az sayıda yolcunun bulunduğu otobüs yokuş aşağı ilerlerken caddedeki araçlara ardından karşı yönden gelen başka özel halk otobüsüne çarparak durdu.

Kaza nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Kazada, araçlara çarpan otobüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan 3 otomobil ve 2 otobüs polis ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Beykoz'da özel halk otobüsleri kafa kafaya çarpıştı ViDEO

"BANA VURMASA BALIKÇILARIN OLDUĞU YERE GİRERDİ"

Kazaya karışan otobüsün sürücüsü "Freni boşlamış herhalde. Benim kullandığım otobüs ile kafa kafaya çarpıştık. Ben kendi tarafımı kurtardım. Bana vurmasa direk balıkçıların olduğu yere girerdi." diye konuştu.