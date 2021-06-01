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    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon

    Sahte botoks ilaçları üretip piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 2 milyon 350 bin lira değerinde, 1.498 adet botoks ilacı ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:02
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    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon

    İstanbul’da, bir şebekenin sahte botoks ilaçları ürettiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar ile şüpheli adresler belirlendi.

    BASKIN DÜZENLENDİ

    Beykoz’da, şebekeye ait 2 ayrı adrese baskın düzenlendi.

    Operasyon anları, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 350 bin liralık, 1.498 adet botoks ilacı, dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı ilaç ele geçirildi.

    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon #2

    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon #3

    Beykoz’da, sahte botoks ilacı üreten şebekeye operasyon #4

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