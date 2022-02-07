Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskında, sağlıksız koşullarda üretilen 1 ton alkol ile birlikte sahte bandroller ele geçirilirken 2 şahıs, gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri Beykoz Yeni Mahalle'de bulunan imalathaneye baskın düzenledi.

3 katlı binanın giriş katındaki imalathanede yapılan aramalarda, 500 adet satışa hazır şişelenmiş içki şişesi ve 1 ton alkol ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son derece sağlıksız koşullarda üretim yapılan imalathanede çok sayıda kullanılmış içki şişeleri görüldü. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

SAHTE BANDROL KANDIRMACASI

Öte yandan şüphelilerin, hazırladıkları şişelere matbaadan çıkardıkları bandrolleri yapıştırdıkları, cep telefonu kameraları ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaşların ise gerçek içki içtiklerini düşünmelerini sağladıkları ortaya çıktı.

Beykoz'da sahte içki imalathanesine baskın VİDEO



























