Beykoz’da, sokak köpeğini besleyen adamı komşuları tehdit etti

Yaralı olarak bulduğu sokak köpeğine evinin bahçesinde bakan Musa Söğütlü, köpekten koku ve gürültü yaptığı gerekçesiyle rahatsız olan komşuları tarafından tehdit edildi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’nde sokakta yaralı olarak bulduğu köpeğe sahip çıkan Musa Söğütlü, klinik tedavisinin ardından köpeği müstakil evinin bahçesine aldı.

Söğütlü ile aynı sokakta oturan komşu A.G., sokak köpeğinden koku ve gürültü yaptığı gerekçesiyle rahatsız olduğunu belirterek Söğütlü’nün kapısına dayandı.

A.G., Söğütlü’yü sorun çözülmez ise köpeği öldüreceğini söyleyerek tehdit etti.

A.G.’nin Söğütlü’nün kapısına dayanarak tehditler savurduğu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“KÖPEĞİN 3-4 YERİNDE BIÇAK YARASI VARDI”

Musa Söğütlü, yaşadığı olaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Yaklaşık üç, dört ay önce Hidiv Kasrı’nın orada yaralı olarak sokak köpeğini buldum. Köpeğin üç dört yerinde bıçak yarası vardı ve tedavisini yaptırdık. Sokak köpeği benim orada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Şu an yaşlı karı-koca dışında mahallece herkes sokak olarak köpeğe bakıyor. Yaşlı çiftin derdini çözmüş değiliz.





“TEK RAHATSIZ OLAN ONLAR”

Her gün kapıma tekme tokatla geliyorlar. Kapıma vuruyorlar. Ağza alınmayacak laflar edip, küfrediyorlar. Bir de köpeği ölümle tehdit ediyorlar. En fazla köpekten rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sokağımızda ne kadar ev varsa, bina var olsa da tek rahatsız olan onlar, onun dışında kimse rahatsız olmuyor. Köpeği öldürmekle tehdit ediyorlar.

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“KÖPEĞE BİR ŞEY YAPACAKLAR DİYE TEDİRGİNİM”

Her şeye rağmen yaşı büyük oldukları için ben sadece susmayı tercih ediyorum. Ama köpeğe bir şey yapacaklar diye tedirginim. Kesinlikle bu tehditler beni vazgeçmemi sağlamaz, son nefesime kadar sokak hayvanları için elimden geleni yaparım.”