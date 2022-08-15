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Beykoz’da spor salonunun çatısı yağışa dayanamayıp çöktü

Beykoz’da spor salonunun çatısı yağışa dayanamayıp çöktü

Etkili olan sağanak yağış, spor salonunun çatısının çökmesine neden oldu. O an içeride bulunan vatandaşların panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.