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- Beykoz’da spor salonunun çatısı yağışa dayanamayıp çöktü
Beykoz’da spor salonunun çatısı yağışa dayanamayıp çöktü
Etkili olan sağanak yağış, spor salonunun çatısının çökmesine neden oldu. O an içeride bulunan vatandaşların panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 15.08.2022 - 14:15
- Güncelleme : 15.08.2022 - 14:17
İstanbul’un Beykoz ilçesi Acarkent’teki lüks bir sitenin spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.
Çökme anında spor salonunda bulunan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı.
Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuza düştü.
Spor salonunda panik
O anlarda havuzda kimsenin olmaması da büyük bir faciayı önledi.
Bu arada yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beykoz’da yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü VİDEO