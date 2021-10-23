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    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı

    TEM Otoyolu ‘nda emniyet şeridinden giden motosiklet ile şeride giriş yapan otomobil çarpıştı. Kazada motosikletin ön lastiği koptu, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 17:59
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    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı

    Beykoz TEM Otoyolu Kavacık istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile emniyet şeridine giren otomobil, saat 13.30 sıralarında çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet üzerindeki sürücü ile arkadaşı yaralandı.

    KALDIRIMDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Motosikletin ön lastiği koptu. Kazayı yara almadan otomobil sürücüsü, kaldırıma oturup gözyaşı döktü.

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı VİDEO

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı #2

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı #3

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı #4

    Beykoz’da, TEM Otoyolu’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı #5

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