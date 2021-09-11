Muhtar Ali Çinel, memleket hasretini renkler aracılığıyla yaşadığı bölgeye yansıtmaya karar verdi. Köy, farklı ilçelerden gelenlerin ilgi odağı oldu.

İstanbul Beykoz’da çoğunlukla Trabzonlu vatandaşların yaşadığı İshaklı köyünde Karadeniz şehrinin izleri göze çarpıyor.

Adeta küçük Trabzon’a dönen köyde başta okul ve evler olmak üzere kaldırım taşları bordo maviye boyandı.

BORDO MAVİYLE KAPLANAN KÖY

Köy içerisindeki bir caddeye de Trabzon Caddesi ismi verildi. İstanbul’da bordo maviye bürünen köy, havadan görüntülendi.

Halk ise sadece renkleriyle değil, günlük yaşamları ve mimari özellikleriyle de Karadeniz kültürünü İshaklı köyünde yaşatmaya devam ediyor.

İLGİ ODAĞI OLDU

500 hane ve bin 400 kişilik nüfusuyla dikkatleri çeken köyde temel geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık.

Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran köye, İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen Trabzonlu vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Beykoz’da Trabzonlu muhtar, köyünü bordo mavi renklere bürüdü ViDEO

"BİZE HER YER TRABZON"

Köy sakinlerinden Olgun Balta, "Buraya geldiğimizde Trabzon’da yaşıyormuş hissine kapılıyoruz. Memleket hasretini bu şekilde gideriyoruz. Sadece köy halkı değil, farklı ilçelerden misafirler burayı merak ederek geliyor ve beğendiklerini söyleyerek buradan ayrılıyorlar. Biz de bu durumla gurur duyuyoruz.

Bize her yer Trabzon. Burada Trabzon’da da olduğu gibi hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. Ürünlerimizi doğal üreterek tüketiyoruz. Sade ve doğal bir hayat yaşıyoruz." dedi.

İŞE KÖYÜN GİRİŞİNİ BORDO MAVİ YAPARAK BAŞLADILAR

Vatandaşların köye ilgi duymasından memnun olduklarını belirten muhtar Ali Çinel, "Bende aslında her zaman bir Trabzon özlemi vardı. Köy muhtarlığını kazandığımda ilk aklıma gelen, köy girişi bordo mavi yapmak geldi ve bu fikrimi uygulamaya koydum. Köy sakinlerinden güzel tepkiler geldi, mutlu oldular.

SIRA CADDENİN RENGİNDE

Sadece köyümüzden değil farklı ilçelerden gelen Trabzonlu vatandaşlarda buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Tabii bu durum bizleri de memnun ediyor. Önümüzdeki aylarda Trabzon Caddesi’ni tamamıyla bordo maviye çevireceğiz. Köy halkının çoğunluğu Trabzonlu olsa da farklı memleketlerden olan komşularımız da var. Onlar da bu durum alıştı. Beğendiklerini dile getiriyorlar." diye konuştu.