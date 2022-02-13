Beykoz'da trafik magandası, elinde bıçakla dehşet saçtı

Yol tartışması sırasında aracıyla önünü kestiği kişiye bıçakla saldırmaya çalışan trafik magandası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Dehşet saçan maganda, gözaltına alındı.

8 Şubat Salı günü Beykoz'daki Yeni Riva Yolu üzerinde sürücü Ercan Karacan ile bir başka otomobilin sürücüsü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı.

OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELİ BIÇAKLI MAGANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.