Beykoz'da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı

Otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beykoz'da bulunan Kanlıca semtinde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.

Sopa ve kaskla sadırdılar

Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.













