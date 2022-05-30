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    Beykoz'da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı

    Otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 30.05.2022 - 11:11
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    Beykoz'da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı

    İstanbul Beykoz'da bulunan Kanlıca semtinde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    DHA'nın haberine göre; tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.

    Sopa ve kaskla sadırdılar

    Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Beykoz da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı #1

    Beykoz da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı #2

    Beykoz da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı #3

    Beykoz da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı #4


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