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- Beykoz'da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı
Beykoz'da trafikteki sürücüler birbirlerine saldırdı
Otomobil sürücüsü ile 2 motosikletli arasında sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 30.05.2022 - 11:11
İstanbul Beykoz'da bulunan Kanlıca semtinde bir otomobil sürücüsü ile motosikletli iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre; tartışma tarafların araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.
Sopa ve kaskla sadırdılar
Sopa ve kaskın da kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.