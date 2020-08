Bir iş yerine giren maskeli hırsızlar, 5 dakikada yarım milyonluk malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. 4 maskeli hırsızın malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah 06.30 sıralarında İstanbul Beykoz’daki iş yerine gelen 4 maskeli hırsız, yanlarında getirdikleri inşaat demiri kesme makası ve levye ile saniyeler içerisinde kilitleri kırdı.

İçeri giren hırsızlar pirinç-krom malzemelerin bulunduğu kasa ve çuvalları 5 dakika gibi kısa bir sürede çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

İKİ KEZ SOYULDU: ZARAR 500 BİN TL

İkinci kez soyulan iş yerinde hırsızların toplamda 500 bin liralık malzeme çaldığı aktarılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık ViDEO

“MAĞDURİYETİMİZ HAD SAFHADA”

İş yeri sahibi Tarık Gündüz, “Kapımızı kırıp güvenlik kamerası kayıt cihazlarını söküp, buradaki bütün mamullerimizi almışlar. İmalatını yapmış olduğumuz ürünleri, çalıp götürdüler. Bugün sabah tekrar yine aynı hırsızlar gelip tekrar kapımızı kırıp tekrar çaldı. Şu an mağduriyetimiz had safhada. Bu kapıyı levyelerle açıyorlar. Güvenlik kamerası kayıtları var onun da incelenmesini talep ettik. 4 kişi giriyorlar. İlk hırsızlık yirmi dakika sürüyor. Bugünkü hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor, kapıyı açmalarında 4 buçuk dakika sürüyor. Şu an iki hırsızlıkta toplam 500 bin liranın üzerinde zararımız.” dedi.