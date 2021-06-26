İstanbul Beykoz'da dün yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen yayanın, kaza yapan otomobil ile park halindeki başka otomobilin arasında kaldığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Beykoz Kavacık Mahallesi'nde, yol kenarında telefonla konuşarak yürüyen bir kişi, çarpışan iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"ARAÇLAR ARA SOKAKTAN HIZLA GELİYOR"

Kazayı gören Özgür Sevinç "Sokaktan hızla gelen bir otomobil ve yukarı doğru çıkan bir arabayla çarpıştı. Ara sokaktan hızla geliyor arabalar. Dikkat edilmiyor ve sürekli kazalar oluyor. Yaralının durumu ağır olabilir kafasına sert bir şekilde vurdu, ayağı da kırıktı. Burası bir eğitim kurumu. Öğrenciler, sokaktan geçen vatandaşlar için sokakların kesiştiği yerlere hız tümsekleri konulursa daha iyi olur" dedi.

Beykoz'da yaya, iki araç arasında kaldı VİDEO