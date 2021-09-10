Üzerinden geçtiği sokak köpeğinin ölümüne neden olan sorumsuz sürücü, arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu'da kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan Kırık isimli sokak köpeğine çarpıp kaçtı.

Hafif ticari araç altında kalarak ezilen sokak köpeği telef oldu.

"KAPORTASI DAĞILMASINA RAĞMEN KAÇTI"

Bakımını üstlendiği sokak köpeğinin ölümüyle yıkılan Nuray Çelebi, kaçan şoförün yakalanarak en ağır cezayı almasını istedi.

Sürücüye tepki gösteren Nuray Çelebi, “Olay birkaç önce bulunduğumuz alanda meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsü sabah saat 05.45 sıralarında yolda uyur halde bulunan bakımını üstlendiğim sokak köpeğine çarparak tekerleğinin altına aldı. Çarpmanın etkisiyle köpeğimiz iki yüz metre kadar sürüklendi. Olay sonrası köpeğimizi Kavacık veteriner kliniğine götürürdük, tüm müdahalelere rağmen köpeğimiz iç kanamadan öldü. Köpeğimize çarpan araç sürücüsü, kaportası dağılmasına rağmen durmadan kaçtı.” diye konuştu.

Beykoz’da yerde yatan köpeği ezip kaçtı ViDEO