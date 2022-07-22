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    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede

    Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Beykoz Tokatköy’de yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.
    • 22.07.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:45
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    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede

    İstanbul’un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi.

    487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

    Polis havaya ateş açtı

    Yıkıma karşı çıkan grup, kepçenin önüne geçti.

    Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı.

    Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı.

    Beykoz'da olaylı yıkım: Polis havaya ateş açtı VİDEO

    Bir kadın bayıldı

    Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi.

    DHA’nın haberine göre çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #1

    “Resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz”

    Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, “Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

    Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #2

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #3

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #4

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #5

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #6

    Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede #7


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