Beykoz’da yıkım ekibi ile mahalleli arasında arbede

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Beykoz Tokatköy’de yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

İstanbul’un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi.

487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

Polis havaya ateş açtı

Yıkıma karşı çıkan grup, kepçenin önüne geçti.

Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı.

Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı.

Beykoz'da olaylı yıkım: Polis havaya ateş açtı VİDEO

Bir kadın bayıldı

Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi.

DHA’nın haberine göre çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi.

“Resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, “Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.