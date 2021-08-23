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    Beykoz'da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı

    Asfalt yüklü kamyon yokuş aşağı indiği esnada kontrolü kaybederek park halindeki aracın üzerine devrildi. Feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:56
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    Beykoz'da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı

    Beykoz Elmalı Mahallesi'nde önceki gün saat 11.45 sıralarında cadde üzerinden yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, otomobilin üzerine devrildi.

    Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, çarptıktan sonra yan yattı.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Aracın sahibi ise, simit almak için park ettiği aracının yanına döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok oldu.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Sürücü Yunus, çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan yara almadan çıkarıldı. Otomobil ise kaza sebebi ile hurdaya döndü.

    Beykoz'da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı VİDEO

    Beykoz da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı #1

    Beykoz da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı #2

    Beykoz da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı #3

    Beykoz da yokuş aşağı inen kamyonun freni boşaldı #4

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