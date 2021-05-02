Beykoz'da yol vermeyen sürücüyü dövdü

Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Yeni Riva yolu üzerinde meydana gelen olayda, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekmeyle saldırdı.

AYNAYI KIRDI

Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü.

YANGI TÜPÜYLE SALDIRDI

Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı.

Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.

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