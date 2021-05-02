Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.498
-0.74%
EXEN Coin
27.83
-0.10%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Beykoz'da yol vermeyen sürücüyü dövdü

    Beykoz'da yol vermeyen sürücüyü dövdü

    Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 18:44
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'un Beykoz ilçesi Yeni Riva yolu üzerinde meydana gelen olayda, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekmeyle saldırdı.

    AYNAYI KIRDI

    Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü.

    YANGI TÜPÜYLE SALDIRDI

    Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı.

    Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.

    Beykoz'da yol vermeyen sürücüyü dövdü ViDEO

    Beykoz da yol vermeyen sürücüyü dövdü #1

    Beykoz da yol vermeyen sürücüyü dövdü #2

    Beykoz da yol vermeyen sürücüyü dövdü #3

    Beykoz da yol vermeyen sürücüyü dövdü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir