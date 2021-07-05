Beykoz'daki ahırdan 5 ton kaçak nargile tütünü çıktı

Ahıra düzenlenen baskında ele geçirilen 5 ton kaçak nargile tütününün piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu belirlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Örnekköy Mahallesi Bayrakçı Sokak üzerinde bulunan ahıra baskın düzenledi.

Baskında ahırda kaçak nargile tütünlerinin bulunduğu ve sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı tespit edildi.

İmal edilen sahte nargile tütünlerinin kıyma makinesinde çekildiği ve daha sonra ambalajlandığı belirlendi.

5 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ahırda 200 kilo gliserin ve aroma ile piyasa sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

1 ŞÜPHELİ KAÇTI

Şüphelilerin fark edilmemek için nargile tütünü imalatını ahırda yaptıkları belirlendi. 1 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.





























