Beykoz'daki tarihi mezarlık define için talan edildi

Çakmak Dede Mezarlığı'nda define amaçlı kazı yapan kişiler, Osmanlı dönemine ait mezarları talan etti. Mahallelinin ihbarı üzerine ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Beykoz'un Yalı Mahallesi'nde bulunan Çakmak Dede Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişiler kaçak kazı yaptı.

MEZARLIKTA DEFİNE ARANDI

Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapıldığı, mezar taşlarının kırıldığını ve zarar gördüğü belirtildi.

Mezarlıkta define amaçlı kazı yapıldığını düşünen mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"DEFİNE İÇİN TALAN ETMİŞLER"

Mahallede esnaf olan Miraç Arman, "7-8 günde kazılmış burası. Çünkü yukarıda oturan evlerde görenler olmuş ama çok bir anlam verememişler. Biz de geldik baktık ki burayı kazmışlar. Burası tarihi bir mezarlık, Osmanlı mezarlığı. Yaklaşık 2 metre kazmışlar. Bu tarafa doğru da gitmişler. Polise bildirdik, onlar da Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildiriyorlarmış. Mezarlığa zarar da vermişler. Mezar taşlarından bir tanesi kazdıkları yere düşmüş. Bir tanesi arka tarafa kırmışlarda. Kazanların yağmurluk, elidven gibi eşyaları da burada. Define için talan edilip kazmışlar" şeklinde konuştu.

"TÜNEL KAZMIŞLAR"

Abdullah Özdemirbaş, "İçine girdik tünel büyüklüğünde, ilk önce şöyle bir gitmiş ondan sonra bir sol yapmış. L biçiminde bir tünel kazmışlar gece gelip. Kim bilir ne çıkardılar. Büyük bir ihtimal define için kazmışlar. Çukurun içinde tarihi mezar kalıntıları falan da var. Ne yaptılar ne aldılar bilmiyorum.16-17 senedir buradayız daha yeni haberimiz oldu kazıdan. Ne çıkardıklarını boş verin de tarihimizi talan ettiler yazık" dedi.

"BAYAĞI DERİN KAZMIŞLAR"

Başka bir vatandaş ise "Bayağı derin kazmışlar, muhtemelen define aramışlardır. Zarar da vermişler" ifadelerini kullandı.





























