Beylikdüzü'nde 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk öldü

Beylikdüzü'nde 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk, hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Ömer Güzel burada bulunan 16 katlı sitenin en üst katında oturuyordu.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Güzel, saat 18.00 sıralarında kaldığı evin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 11 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Güzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, çocuğun bilgisayar oyunları ile çok fazla vakit geçirdiği iddia edildi.













