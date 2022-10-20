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Beylikdüzü'nde 2 gün önce satışa çıkarılan motosiklet çalındı

Beylikdüzü'nde 2 gün önce satışa çıkarılan motosiklet çalındı

Sitenin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını fark eden araç sahibi, "Motorumun piyasa fiyatı, 550-600 bin TL civarında. İlana koyduktan sonra başıma böyle şeyler geldi" dedi.