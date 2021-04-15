Beylikdüzü'nde 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Aynı gün iki ayrı iş yerine giren hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir emlak ofisinden 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar ve monitörü, 1 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet mobil internet cihazı çalındı. Yine aynı gün aynı sokakta bulunan restorandan ise yaklaşık 2 bin lira değerinde 1 adet televizyon çalındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, iki ayrı iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının O.B.(39) olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi Barış Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde hırsızlıkta kullandığı araçla ve çaldığı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İş yerlerinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.B., isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.