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    Beylikdüzü’nde, 2 kişi, otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

    Seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • 18.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:32
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    Beylikdüzü’nde, 2 kişi, otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde, seyir halindeki bir otomobilin üstünde iki kişinin olduğu görüldü.

    Şahıslardan birinin aracın sunroof kısmında, diğerinin ise ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Birbirlerine tutundular

    İHA’nın haberine göre; şahısların aldıkları tek güvenlik önleminin, birbirlerine ve araca tutunmak olduğu görüldü.

    Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye atan şahıslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Beylikdüzü’nde, 2 kişi, otomobilin üzerinde yolculuk yaptı ViDEO

    Beylikdüzü’nde, 2 kişi, otomobilin üzerinde yolculuk yaptı #1


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