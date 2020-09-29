Beylikdüzü'nde 3 köpeği bıçaklayan zanlı serbest kaldı

Komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan zanlının, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi Marmara Caddesi'nde polisi arayan bir kişi, "Camımı kırıp, köpeklerimi öldüren şahıs var" deyince ekipler, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Olay yerine gelen polis, ihbarı yapan B.B. ile konuştu.

“YARALI KÖPEKLERDEN BİRİNİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ”

B.B., "O şahıs bahçeme gelerek camlarımı kırdı. Daha sonra elindeki kesici aletle 3 köpeğimi bıçakladı. Köpeklerden birini yaralı bir şekilde sürükleyip, kendisiyle birlikte götürdü. Bir köpek ise olay yerinde öldü." dedi.

“OLAYI HATIRLAMIYORUM” DEDİ

Bahçede ve çevrede çalışma yapan polis, olayın şüphelisinin B.B.'nin yanındaki dairede oturan Faruk Ö. olduğunu tespit etti.

Polis, Faruk Ö.'nün kapısına geldiğinde yerde kanların olduğunu gördü.

Kapı çalındığında polisin karşısına çıkan Faruk Ö.'nün elinin kesik ve üzerinde kan olduğunun görülmesi üzerine kendisine olayla ilgili sorular yöneltildi.

Ancak Faruk Ö., hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaralı haldeki Faruk Ö., hastaneye kaldırıldı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce adliyeye sevk edildi.

Faruk Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.