Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki kız çocuğu, asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak’ta ikamet eden 3 yaşındaki Zümra Nur isimli kız çocuğu, akşam saatlerinde kayboldu.

Çocuğun kaybolduğunu duyan mahalleli sakinleri, çocuğu aramak için çalışmalara başladı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Mahalleli, kız çocuğunu aradıkları esnada apartmanın asansör boşluğunda baygın ve ağır yaralı şekilde buldu.

Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı asansör boşluğunda çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Beylikdüzü’nde 3 yaşındaki çocuk asansör boşluğunda bulundu ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri küçük kızın şüpheli ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu." diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, olay yerindeki bekçi ve polisler de çekim yapan basın mensuplarına saldırarak, görüntü almalarına engel oldu.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.