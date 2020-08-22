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    Beylikdüzü'nde 7 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı

    Merdivenden inerken kolundan tuttuğu çocuğun suratına anahtarla vuran Oğuz Ö., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 17:47
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    Beylikdüzü'nde 7 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Özgürlük Caddesi'nde, asansörden inip yarı çıplak şekilde bina girişinde bekleyen şüpheli Oğuz Ö., merdivenden inen 7 yaşındaki M.E.N.'nin kolundan tutup tartaklayarak bina dışına çıkardı.

    SURATINA ANAHTARLA VURDU

    Şüpheli Oğuz Ö., elinden kurtulmaya çalışan çocuğun suratına anahtar ile vururken, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine geri döndü.

    AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU, ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

    Çocuğunun darbedildiğini öğrenen aile, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

    Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Beylikdüzü nde 7 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı #1

    Beylikdüzü nde 7 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı #2

    Beylikdüzü nde 7 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı #3

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