Beylikdüzü’nde seyir halindeki otobüs durağa yanaşmadan ayağa kalkan kadın, sürücünün ani fren yapmasıyla savruldu. Koltuk demirine çarpan kadının kafasında kırık oluştu.

Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde meydana gelen olayda, durağa geldiğini sanan 54 yaşındaki Müzeyyen M., araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı.

Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı.

KAFASINI DEMİRE ÇARPTI

Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M., araç içerisinde savruldu. Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire çarpan kadın yaralandı.

Kadına ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. Yaralı kadın, sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde ani fren yapan otobüste kadının düşme anı ViDEO

KAFASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.





