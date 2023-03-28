Beylikdüzü'nde aşırı yağmur nedeniyle bahçe duvarı çöktü İnşaat yapımı sırasında zarar gören bahçe duvarı, dün gece etkili olan yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Bina sakinleri, yeni yapılan binanın müteahhidini suçladı.

DHA

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 120. Sokak’ta iddiaya göre bir binanın inşaatı sırasında bahçe duvarı zarar gördü.

Bina yapılırken şikayetçi olan ve müteahhide de durumu anlatan bina sakinleri, bir çözüm bulamadı.

Bahçe duvarı çöktü

Dün gece etkili olan yağmurun ardından ise bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Bina sakinleri, çökme nedeniyle yeniden binanın müteahhidini suçladı.

"Şikayetçi olduk ama bir şey olmadı"

Apartman sakinlerinden biri, “Bu bina yapıldığında zaten bizim bahçe duvarımıza zarar vermişti. Biz söyledik, şikayetçi de olduk ama bir şey olmadı. Gece de sesle uyandık duvar bahçeye çökmüş.” dedi.